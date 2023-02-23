Борис Джонсон: Я себя рассматриваю как кандидата на должность генсека НАТО

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО.

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <…> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал он в четверг в эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос украинских журналистов о своих перспективах возглавить альянс.