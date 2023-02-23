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НОВОСТИ

Польша возводит фортификационные сооружения на границе с Россией и Белоруссией

20:45 23.02.2023 Источник: Интерфакс

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении фортификационных сооружений на границах с Белоруссией и Россией.

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", - написал министр обороны Польши в соцсетях в четверг.

"Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", - добавил глава Минобороны Польши.

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