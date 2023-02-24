В Генассамблее ООН прошло голосование по антироссийской резолюции
09:00 24.02.2023 Источник: Интерфакс
Документ поддержала 141 страна, воздержались 32, включая Китай, Армению, Казахстан, Боливию, Кубу, Иран и Индию. Семь государств проголосовали "против", в том числе Россия, Белоруссия.
До того, как ГА ООН приняла документ, страны-члены провели голосование по двум поправкам к резолюции, представленным Белоруссией. Поправки, призывающая не направлять оружие на Украину и немедленно начать переговоры без предварительных условий, а также осуждающие высказывания лидеров западных стран о минских соглашениях, были отклонены.
Согласно тексту принятой резолюции, "Генассамблея подчеркивает необходимость достижения как можно скорее всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН", призывает государства-члены и международные организации "удвоить поддержку дипломатических усилий" по достижению мира на Украине.
Кроме того, документ требует от России "немедленно и полностью" вывести все свои вооруженные силы и призывает прекратить боевые действия, удары по гражданской инфраструктуре и "к полному обмену военнопленными".
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