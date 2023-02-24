МИД Китая назвал единственный возможный способ разрешения кризиса на Украине
09:05 24.02.2023 Источник: Интерфакс
"Необходимо прекратить огонь и боевые действия. В конфликтах и войнах нет победителей. Все стороны должны сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не обострять конфликты, избегать дальнейшего обострения украинского кризиса или даже выхода из-под контроля", - говорится в документе.
В нем отмечается, что необходимо "поддерживать Россию и Украину в продвижении навстречу друг другу, как можно скорее возобновить прямой диалог". "Диалог и переговоры - это единственный возможный способ урегулирования украинского кризиса", - подчеркнул МИД Китая.
Он отметил, что "международное сообщество должно (...) создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров" и Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении.
В заявлении говорится, что важно отказаться от практики односторонних санкций и давления, "которые не только не решат проблему, но и создадут новые".
Китай считает важным также отказаться от мышления времен холодной войны. "Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована укреплением или даже расширением военных группировок", - отмечается в заявлении.
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