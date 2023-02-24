Глава Госдепа США совершит свой первый официальный визит в Казахстан

09:10 Источник: Интерфакс

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан 28 февраля, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1", - отмечает пресс-служба.