У границы с Приднестровьем Украина собрала значительные силы – МО РФ
09:15 24.02.2023 Источник: Интерфакс
"Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику", - говорится в заявлении Минобороны РФ. По словам российских военных, фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы.
"Данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья", - говорится в заявлении.
"Реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье", - сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", - говорится в заявлении.
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