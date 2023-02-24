У границы с Приднестровьем Украина собрала значительные силы – МО РФ

09:15 Источник: Интерфакс

Министерство обороны России заявило об угрозе российским миротворцам в Приднестровье из-за планируемой провокации украинской армии.

"Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику", - говорится в заявлении Минобороны РФ. По словам российских военных, фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы.

"Данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья", - говорится в заявлении.

"Реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье", - сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", - говорится в заявлении.