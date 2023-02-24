Британия хочет убедить G7 начать поставку Киеву оружие дальнего действия для атаки на российский тыл
09:20 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Премьер-министр призовет международных партнеров помочь Украине нанести ущерб российским силам за линией фронта конфликта во время сегодняшней встречи G7», — сообщили на Даунинг-стрит, 10, пояснив, что общение пройдет в режиме видеоконференции.
В частности, как заметили в канцелярии Сунака, он намерен «привести убедительные доводы в пользу поставок вооружения дальнего радиуса действия их (украинским — прим. ТАСС) вооруженным силам», — отмечается в заявлении. Также британский премьер должен «повторить свое предложение британской поддержки странам», которые выразят готовность передать Киеву истребители.
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