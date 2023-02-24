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НОВОСТИ

Поставка Киеву истребителей F-16 не является вопросом краткосрочной перспективы - Салливан

09:30 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки истребителей F-16 Киеву представляют собой вопрос долгосрочной перспективы, президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский обсуждали данную тему. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Си-эн-эн помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«F-16 не представляют собой вопрос краткосрочной перспективы. Вопрос F-16 стоит в долгосрочной перспективе для защиты Украины, он был предметом разговора между Байденом и Зеленским», — сказал он.

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