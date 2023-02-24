Спецсужбы Австралии сочинили историю о масштабной сети русских шпионов на континенте – Посольство РФ
10:00 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Местные спецслужбы стараются убедить налогоплательщиков, что не зря тратят их деньги. Традиционно самый верный способ — сочинить историю, как доблестные австралийские контрразведчики ценой неимоверных усилий сорвали происки русских на континенте», — указали в дипмиссии.
Поводом для заявления посольства стали утверждения австралийских СМИ о том, что местной службой безопасности и разведки (ASIO) была раскрыта и ликвидирована масштабная сеть российских шпионов, выдававших себя за дипломатов.
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