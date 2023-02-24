Руководители Росатома попали под санкции Великобритании
10:35 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания ввела санкции в отношении ряда членов руководства российской госкорпорации «Росатом». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
"Также сегодня под санкции попали руководители высшего звена российской государственной атомной энергетической компании „Росатом“, а также руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и других представителей российской элиты", - — отмечается в заявлении британского кабинета министров.
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