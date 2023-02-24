Глава ЕК: Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией
12:30 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией», — сказала она.
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