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Глава ЕК: Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией

12:30 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз изучит предложенный Китаем документ по урегулированию конфликта на Украине, но «на фоне дружбы КНР с РФ». Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине.

«Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией», — сказала она.

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