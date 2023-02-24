Глава ЕК: Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз изучит предложенный Китаем документ по урегулированию конфликта на Украине, но «на фоне дружбы КНР с РФ». Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине.

«Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией», — сказала она.