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Премьер Шмыгаль признал, что "по сути, украинская армия — это уже армия НАТО"

13:20 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины фактически уже являются армией НАТО, поскольку страна внедряет стандарты альянса и использует его технику. С таким утверждением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью, опубликованном в пятницу в испанской газете «Конфиденсиаль».

По его словам, Киев понимает, что в нынешней ситуации «вступить в НАТО сложно». «Но мы очень много работаем, внедряем все стандарты НАТО и адаптируем законодательство, — уточнил он. — По сути, украинская армия — это уже армия НАТО, потому что все наше снаряжение — это снаряжение НАТО. Мы внедрили стандарты НАТО в наши вооруженные силы».

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