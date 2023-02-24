США назначили главными по работе с замороженными активами РФ

14:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) намерены сохранять российские активы замороженными вплоть до урегулирования украинского конфликта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Белого дома.

«Чтобы противостоять попыткам России обойти [ограничительные] меры G7, лидеры поддержат создание механизма координации правоприменения, председателем которого в первый год будут Соединенные Штаты. Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы в обездвиженном состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта», — отмечается в заявлении.