Украину мирный план, предложенный Китаем, не устроил
15:46 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мирный план, предусматривающий только „прекращение огня“ и, как следствие, новую линию разделения <…> — это не о мире. <…> Позиция Украины давно известна — вывод российских войск к границам 1991 года», — написал он в «Твиттере». При этом слова «мирный план» Подоляк взял в кавычки.
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