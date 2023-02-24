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НОВОСТИ

Украину мирный план, предложенный Китаем, не устроил

15:46 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине не приведет к миру.

«Мирный план, предусматривающий только „прекращение огня“ и, как следствие, новую линию разделения <…> — это не о мире. <…> Позиция Украины давно известна — вывод российских войск к границам 1991 года», — написал он в «Твиттере». При этом слова «мирный план» Подоляк взял в кавычки.

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