Росатом: Санкции Великобритании ставят под угрозу международную ядерную безопасность

16:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции Великобритании в отношении руководства Росатома, а также ряда компаний атомной отрасли ставят под угрозу международную ядерную безопасность, говорится в заявлении госкорпорации.

«Санкции Великобритании в отношении руководства Росатома, а также ряда компаний, входящих в контур госкорпорации, не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность», — говорится в заявлении.

Российская атомная госкорпорация также сообщила, что предприняла все меры, чтобы не допустить влияния санкций Великобритании на свой бизнес.