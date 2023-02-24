Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение нейтралитета - опрос

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть жителей Молдавии считает нейтралитет лучшим способом обеспечения безопасности страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного молдавской социологической компанией Intellect Group («Интеллект груп»), представленные в пятницу.

«Отвечая на вопрос о способах обеспечения национальной безопасности, 43,3% участников опроса назвали сохранение нейтралитета и укрепление армии, 16,3% считают, что Молдавии надо сотрудничать с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ — прим. ТАСС), 12,1% — как можно скорее вступить в ЕС, 8,7% — сотрудничать с НАТО, а 7,7% — объединиться с Румынией», — сказал руководитель компании Ян Лисневский.

Опрос проводился в период с 12 по 22 февраля. В нем приняли участие 1 198 человек из 81 населенного пункта.