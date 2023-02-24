Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение нейтралитета - опрос
17:15 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Отвечая на вопрос о способах обеспечения национальной безопасности, 43,3% участников опроса назвали сохранение нейтралитета и укрепление армии, 16,3% считают, что Молдавии надо сотрудничать с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ — прим. ТАСС), 12,1% — как можно скорее вступить в ЕС, 8,7% — сотрудничать с НАТО, а 7,7% — объединиться с Румынией», — сказал руководитель компании Ян Лисневский.
Опрос проводился в период с 12 по 22 февраля. В нем приняли участие 1 198 человек из 81 населенного пункта.
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