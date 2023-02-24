Собянин принял решение о выплате матпомощи пострадавшим от радиационных аварий

17:19

Жителей Москвы, пострадавших в результате радиационных аварий, обеспечат единовременной материальной помощью. Распоряжение об этом подписано мэром Сергеем Собяниным. Выплату приурочат к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которая отмечается 26 апреля.

По данным городских властей, размер единовременной выплаты будет зависеть от категории получателей и составит 3-10 тыс. руб.

Предполагается, что поддержку смогут получить 14 875 москвичей. Среди них ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф.