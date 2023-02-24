Лиреры G7 начали переговоры в онлайн-формате

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Группы семи (G7) в пятницу начали первые в этом году онлайн-переговоры. Кадры начала встречи показал британский телеканал «Скай ньюс».

В онлайн-встрече по приглашению премьер-министра Японии, которая в этом году председательствует в G7, также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.