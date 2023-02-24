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НОВОСТИ

США вводмт новые и ужесточает существующие санкции против РФ

17:26 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе министерства.

Также санкции против РФ и Белоруссии расширяются, в том числе вводит экспортные ограничения. «Министерство торговли расширяет и ужесточает существующие санкции против России и Белоруссии, включая сферу действия правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, и санкции в отношении предметов роскоши», — отмечается в документе. Кроме того, Минторг «усовершенствует существующие меры экспортного контроля в отношении России и Белоруссии», чтобы «повысить эффективность своего контроля» и «лучше совместить их с теми [мерами], которые ввели [против РФ и Белоруссии] союзники и партнеры США».

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