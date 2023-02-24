0
0
157
НОВОСТИ

США вводят пошлину в 200% на изделия из алюминия, произведенные в РФ

17:30 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден принял решение ввести с марта 200-процентные пошлины на импорт изделий из алюминия, произведенных в России. Соответствующее заявление в пятницу распространила пресс-служба Белого дома.

«Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых изделий и увеличения загрузки внутренних мощностей я определил, что необходимо и уместно ввести с 10 марта 2023 года 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, произведенных в России, <…> 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, если любое количество первичного алюминия, используемого при производстве алюминиевых изделий, выплавляется в России или алюминиевые изделия отливаются в России», — говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 24.02.2023
Мэр Собянин: Почти две трети москвичей предпочитают городской общественный транспорт для ежедневных поездок
0
30
17:35 24.02.2023
Лиреры G7 начали переговоры в онлайн-формате
0
167
17:26 24.02.2023
США вводмт новые и ужесточает существующие санкции против РФ
0
166
17:19 24.02.2023
Собянин принял решение о выплате матпомощи пострадавшим от радиационных аварий
0
223
17:15 24.02.2023
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение нейтралитета - опрос
0
177
16:42 24.02.2023
Росатом: Санкции Великобритании ставят под угрозу международную ядерную безопасность
0
202
15:46 24.02.2023
Украину мирный план, предложенный Китаем, не устроил
0
310
14:35 24.02.2023
Китайские компании попали под санкции США в связи с конфликтом на Украине
0
390
14:08 24.02.2023
США назначили главными по работе с замороженными активами РФ
0
420
13:20 24.02.2023
Премьер Шмыгаль признал, что "по сути, украинская армия — это уже армия НАТО"
0
449

Возврат к списку