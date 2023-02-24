США вводят пошлину в 200% на изделия из алюминия, произведенные в РФ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден принял решение ввести с марта 200-процентные пошлины на импорт изделий из алюминия, произведенных в России. Соответствующее заявление в пятницу распространила пресс-служба Белого дома.

«Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых изделий и увеличения загрузки внутренних мощностей я определил, что необходимо и уместно ввести с 10 марта 2023 года 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, произведенных в России, <…> 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, если любое количество первичного алюминия, используемого при производстве алюминиевых изделий, выплавляется в России или алюминиевые изделия отливаются в России», — говорится в документе.