США вводят пошлину в 200% на изделия из алюминия, произведенные в РФ
17:30 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых изделий и увеличения загрузки внутренних мощностей я определил, что необходимо и уместно ввести с 10 марта 2023 года 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, произведенных в России, <…> 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, если любое количество первичного алюминия, используемого при производстве алюминиевых изделий, выплавляется в России или алюминиевые изделия отливаются в России», — говорится в документе.
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