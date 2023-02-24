МИД РФ разделяет соображения Пекина по теме урегулирования на Украине

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с публикацией МИД КНР «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».

«24 февраля на официальном сайте МИД КНР был опубликован документ под названием „Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“. Мы высоко ценим искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами», — подчеркнула дипломат. «Разделяем соображения Пекина», — добавила Захарова.