Украина получит от стран «семерки» 39 млрд долл помощи
19:50 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы еще раз заверили президента Украины Владимира Зеленского, что будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо, с политической, гуманитарной, финансовой точек зрения, а также поставками оружия», — сказал Шольц. «Члены G7 инициировали выделение 39 млрд долларов, (37 млрд евро) в качестве финансовой помощи для поддержки Украины», — констатировал он, добавив, что Германия с самого начала конфликта на Украине взяла на себя ведущую роль. «Объем двусторонней помощи федерального правительства Украине составил более 14 млрд евро», — подчеркнул канцлер ФРГ.
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