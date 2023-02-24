На авиабазу в Испании прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США
20:10 24.02.2023 Источник: Интерфакс
Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в Европу "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", говорится в сообщении.
По данным американских военных, перед прибытием на авиабазу Морон в Испании два стратегических бомбардировщика B-52 после трансатлантического перелета в пятницу совершили пролет над Эстонией в рамках мероприятий, посвященных дню ее независимости. Пролет на малой высоте состоялся над площадью Свободы в Таллине во время парада в честь государственного праздника.
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