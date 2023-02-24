0
0
23
НОВОСТИ

На авиабазу в Испании прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США

20:10 24.02.2023 Источник: Интерфакс

Группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress в пятницу прибыла на авиабазу Морон в Испании, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в Европу "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", говорится в сообщении.

По данным американских военных, перед прибытием на авиабазу Морон в Испании два стратегических бомбардировщика B-52 после трансатлантического перелета в пятницу совершили пролет над Эстонией в рамках мероприятий, посвященных дню ее независимости. Пролет на малой высоте состоялся над площадью Свободы в Таллине во время парада в честь государственного праздника.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 24.02.2023
Украина получит от стран «семерки» 39 млрд долл помощи
0
85
19:30 24.02.2023
МИД РФ разделяет соображения Пекина по теме урегулирования на Украине
0
88
18:56 24.02.2023
Сергей Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 000 субъектов МСП столицы
0
161
18:40 24.02.2023
Мэр Собянин: Почти две трети москвичей предпочитают городской общественный транспорт для ежедневных поездок
0
188
17:35 24.02.2023
Лидеры G7 начали переговоры в онлайн-формате
0
298
17:30 24.02.2023
США вводят пошлину в 200% на изделия из алюминия, произведенные в РФ
0
299
17:26 24.02.2023
США вводмт новые и ужесточает существующие санкции против РФ
0
291
17:19 24.02.2023
Собянин принял решение о выплате матпомощи пострадавшим от радиационных аварий
0
323
17:15 24.02.2023
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение нейтралитета - опрос
0
279
16:42 24.02.2023
Росатом: Санкции Великобритании ставят под угрозу международную ядерную безопасность
0
293

Возврат к списку