Блинкен о предложениях КНР: Любое предложение, которое может способствовать установлению мира, стоит рассмотрения

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты проводят изучение предложенного Китаем плана урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Эй-би-си.

«Никто не хочет мира больше, чем украинцы, и любое предложение, которое может способствовать установлению мира, стоит рассмотрения. Мы его изучаем», — прокомментировал он мирную инициативу Китая.

Блинкен отметил, что в представленном КНР документе «есть пункты, которые соотносятся с тем, о чем продолжительное время говорят украинцы», выделив положение о суверенитете и территориальной целостности.