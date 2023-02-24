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В миссии Китая при ООН призвали РФ и Украину начать переговоры без предварительных условий

21:05 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призывает Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий, международное сообщество должно этому способствовать. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по украинской теме.

«Дипломатические переговоры — это единственный путь для урегулирования украинского кризиса. Международное сообщество должно поощрять мир и переговоры, безотлагательно работать над тем, чтобы способствовать и создавать благоприятные площадки для возобновления переговоров. Усадить конфликтующие стороны за стол переговоров не будет простой задачей, но это первый шаг на пути к политическому решению», — сказал он.

«Мы призываем Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий. Украина — это не арена для борьбы между крупными странами, никто не должен стремиться извлечь выгоду из этого конфликта», — отметил дипломат.

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