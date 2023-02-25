Концентрация радона в энергоэффективных новостройках выше, чем в старых домах - СМИ
10:30 25.02.2023 Источник: Известия
Содержание радона в воздухе влияет на вероятность развития рака легких, отмечают ученые. Но авторы исследования подчеркивают, что даже обнаруженные ими повышенные показатели — в 2–4 раза меньше предельных значений, установленных санитарными нормами.
К тому же есть простые и эффективные меры борьбы с накоплением газа в квартирах — это обычное проветривание, герметизация пола и стен. Известия
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