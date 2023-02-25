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НОВОСТИ

Концентрация радона в энергоэффективных новостройках выше, чем в старых домах - СМИ

10:30 25.02.2023 Источник: Известия

Концентрация радона в энергоэффективных новостройках в 1,2–2,4 раза выше, чем в старых домах, выяснили ученые, проведя мониторинг в восьми крупных городах России. Радиоактивный газ накапливается в квартирах из-за утепленных балконов, окон с двойными камерами, особого расположения лестниц — всё это снижает обмен воздуха между помещениями и улицей.

Содержание радона в воздухе влияет на вероятность развития рака легких, отмечают ученые. Но авторы исследования подчеркивают, что даже обнаруженные ими повышенные показатели — в 2–4 раза меньше предельных значений, установленных санитарными нормами.

К тому же есть простые и эффективные меры борьбы с накоплением газа в квартирах — это обычное проветривание, герметизация пола и стен.  Известия

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