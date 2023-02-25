Генсек НАТО считает, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров
12:00 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт вокруг Украины, вероятно, завершится за столом переговоров. Такое мнение он выразил в интервью испанской телекомпании «Телевисьон эспаньола», которое было опубликовано в пятницу вечером.
По его версии, поставка оружия Киеву «является единственным способом достичь мира». «Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, но, чтобы это произошло, <…> это зависит от ситуации на поле боя», — сказал генсек альянса.
«Мы не видим признаков того, что президент [России Владимир] Путин готовится к миру, мы видим обратное», — утверждал Столтенберг. По его версии, победа РФ в конфликте «будет трагедией», это также «очень опасно» для НАТО. Как добавил генсек альянса, «период после [окончания] холодной войны закончился».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что главным препятствием на пути к мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года «невозможность» переговоров с Путиным, «а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий».
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