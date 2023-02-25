ЕС принял 10-й пакет санкций против РФ, в него вошло 121 физ- и юрлицо — Боррель

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций против России, в частности ограничительные меры в отношении 121 физического и юридического лица. Об этом сообщил в субботу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Принят 10-й пакет санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», — написал он в «Твиттере».