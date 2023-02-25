ЕС принял 10-й пакет санкций против РФ, в него вошло 121 физ- и юрлицо — Боррель
14:00 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций против России, в частности ограничительные меры в отношении 121 физического и юридического лица. Об этом сообщил в субботу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Принят 10-й пакет санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», — написал он в «Твиттере».
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