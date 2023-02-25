Лукашенко считает, что Киев не ввяжется в военные действия в Приднестровье

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не будет ввязываться в ситуацию с Приднестровьем, где Запад хотел бы спровоцировать конфликт. Такое мнение он выразил в субботу в беседе с журналистами.

«Я в это не верю, это им (Украине — прим. ТАСС) невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией, в Приднестровье закрыть эту „серую дыру“, как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.