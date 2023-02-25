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НОВОСТИ

ЕС включил в 10-й пакет санкций против РФ 7 иранских компаний, якобы связанных с Москвой

18:00 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций против России включил в черный список семь иранских компаний, которые якобы связаны с Москвой. Об этом сообщил в субботу Совет ЕС.

«Впервые в этот список войдут семь иранских предприятий, производящих военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными в <…> [конфликте на Украине], в том числе против гражданской инфраструктуры», — говорится в заявлении Совета.

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