ЕС включил в 10-й пакет санкций против РФ 7 иранских компаний, якобы связанных с Москвой

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций против России включил в черный список семь иранских компаний, которые якобы связаны с Москвой. Об этом сообщил в субботу Совет ЕС.

«Впервые в этот список войдут семь иранских предприятий, производящих военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными в <…> [конфликте на Украине], в том числе против гражданской инфраструктуры», — говорится в заявлении Совета.