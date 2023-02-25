Главы Минфинов G20 приняли заявление без пунктов с осуждением действий РФ на Украине

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры финансов и главы центробанков Группы двадцати (G20) по итогам встречи в Бангалоре приняли в субботу совместное заявление, за исключением пунктов, касающихся осуждения действий России на Украине. Об этом говорится в итоговом документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

«Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками объединения согласились с пунктами 1, 2 и с пунктами с 5 по 17 вместе с приложениями 1 и 2», — говорится в заявлении.

В пунктах 3 и 4 речь шла об осуждении действий России на Украине, однако их не одобрили на встрече представители России и Китая.