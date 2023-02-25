Тюменский школьник, пытавшийся поджечь военкомат, арестован за подготовку теракта

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Тобольске Тюменской области заключил под стражу 15-летнего школьника, который, по версии следствия, планировал устроить пожар в военкомате. Его обвиняют в подготовке теракта, сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ). Ученик 9-го класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что школьник пробудет под стражей до 22 апреля.

По данным следствия, вечером 23 февраля молодой человек взял коктейль Молотова и зажигалку и отправился в сторону военкомата. По дороге к месту преступления его задержали сотрудники ФСБ.