Тюменский школьник, пытавшийся поджечь военкомат, арестован за подготовку теракта
19:00 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Тобольске Тюменской области заключил под стражу 15-летнего школьника, который, по версии следствия, планировал устроить пожар в военкомате. Его обвиняют в подготовке теракта, сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ). Ученик 9-го класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что школьник пробудет под стражей до 22 апреля.
По данным следствия, вечером 23 февраля молодой человек взял коктейль Молотова и зажигалку и отправился в сторону военкомата. По дороге к месту преступления его задержали сотрудники ФСБ.
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