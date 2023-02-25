Более 50% немцев считают, что поставки оружия Киеву делают ФРГ стороной конфликта — опрос

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Германии полагают, что поставки немецкого оружия Украине превращают ФРГ в сторону конфликта. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov («Ю-гав») по заказу агентства ДПА.

В опросе, проводившемся с 21 по 23 февраля, приняли участие 2 072 человека. По его данным, 51% респондентов заявили, что поставки оружия Киеву делают Берлин участником конфликта. При этом 37% опрошенных высказали противоположную точку зрения. В то же время, как выяснили социологи, 40% немцев считают, что из Германии на Украину поставлено слишком много оружия. Лишь 22% отметили, что военная поддержка Киева со стороны Берлина слишком мала, 23% назвали ее достаточной.