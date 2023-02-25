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ЕС ввел санкции против Рошаля, Москальковой, Примакова, Фадеева, Духина и еще 82 лиц

21:01 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций против России включил в черный список главу СПЧ Валерия Фадеева, хирурга Леонида Рошаля, главу Россотрудничества Евгения Примакова, зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина, уполномоченную по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову и еще 82 физических лица России. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в субботу опубликованы соответствующие нормативные акты.

Все внесенные в черный список лица ответственны, по мнению ЕС, за «подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

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