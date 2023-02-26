Один из кандидатов на пост президента США призвал сократить объемы помощи Украине

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны сократить объемы помощи Украине, чтобы сосредоточиться на подготовке к конфликту с Китаем. Такое мнение высказал в субботу претендент на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

«Главное должно быть главным: надо сфокусироваться на Китае. Китай хочет, чтобы украинская война длилась как можно дольше, чтобы сократить военные запасы Запада перед вторжением на Тайвань. Это работает: нам кажется, что мы становимся сильнее, помогая Украине, но на самом деле мы становимся слабее по отношению к Китаю», — написал политик на своей странице в «Твиттере».