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Один из кандидатов на пост президента США призвал сократить объемы помощи Украине

09:00 26.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны сократить объемы помощи Украине, чтобы сосредоточиться на подготовке к конфликту с Китаем. Такое мнение высказал в субботу претендент на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

«Главное должно быть главным: надо сфокусироваться на Китае. Китай хочет, чтобы украинская война длилась как можно дольше, чтобы сократить военные запасы Запада перед вторжением на Тайвань. Это работает: нам кажется, что мы становимся сильнее, помогая Украине, но на самом деле мы становимся слабее по отношению к Китаю», — написал политик на своей странице в «Твиттере».

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