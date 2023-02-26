Снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве 26 февраля

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 1 до 3 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.