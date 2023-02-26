Снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве 26 февраля
09:10 26.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет от 1 до 3 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.
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