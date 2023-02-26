В южной части Турции вновь зафиксировано землетрясение

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье в южной части Турции на границе с Сирией. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья, в котором проживают около 210 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.