Снабжать водой Ялту планируется путем постройки водохранилища под Бахчисараем

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мартовское водохранилище намерены построить в Бахчисарайском районе Крыма, чтобы обеспечить водой Ялту, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

«Дополнительно может быть еще водохранилище ялтинское — будем строить Мартовское в Бахчисарайском районе. Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определенная с водообеспечением», — сказал Аксенов.

По его словам, предполагается создать возможность дополнительной перекачки воды в снабжающие Ялту Счастливенское и Загорское водохранилища.