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Вашингтон отобрал у Парижа заказ на подлодки для Австралии, и Франция просто «умылась» - Путин

10:30 26.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция была унижена американцами в ситуации с отменой в пользу США заказа на подводные лодки для Австралии, но ничего не сделала против этого. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«У Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии и все, унизили просто страну, и все умылись, сказали: „Спасибо большое, заходите еще“, — отметил российский лидер в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье.

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