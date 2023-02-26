Вашингтон отобрал у Парижа заказ на подлодки для Австралии, и Франция просто «умылась» - Путин

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция была унижена американцами в ситуации с отменой в пользу США заказа на подводные лодки для Австралии, но ничего не сделала против этого. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«У Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии и все, унизили просто страну, и все умылись, сказали: „Спасибо большое, заходите еще“, — отметил российский лидер в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье.