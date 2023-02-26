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НОВОСТИ

Минобороны РФ привело статистику по уничтоженным самолетам и вертолетам ВСУ

13:37 26.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 600 самолетов и вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3 243 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 8 042 танка и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 556 единиц специальной военной автомобильной техники», — заявил Конашенков.

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