Захарова: Швейцария однозначно выступила с поддержкой киевского неонацистского режима
14:30 26.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Несмотря на более чем двухвековой опыт реализации политики внешнего нейтралитета, после начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине Берн отказался от традиционной для себя нейтральности и однозначно выступил с поддержкой киевского неонацистского режима», — отметила дипломат.
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