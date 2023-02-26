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Захарова: Швейцария однозначно выступила с поддержкой киевского неонацистского режима

14:30 26.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берн отказался от традиционной нейтральности и однозначно выступил в поддержку украинских неонацистов. Об этом написала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Несмотря на более чем двухвековой опыт реализации политики внешнего нейтралитета, после начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине Берн отказался от традиционной для себя нейтральности и однозначно выступил с поддержкой киевского неонацистского режима», — отметила дипломат.

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