Украине сейчас нужны не истребители, а танки и системы ПРО - Салливан

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность поставок Украине истребителей F-16 будет рассматриваться позднее, сейчас они Киеву не нужны. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Си-эн-эн помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе войны. Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО. F-16 — это вопрос более отдаленной перспективы», — сообщил он. «Как сказал президент [США Джо] Байден, пока он этого делать не будет», — добавил Салливан.