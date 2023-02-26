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НОВОСТИ

Украине сейчас нужны не истребители, а танки и системы ПРО - Салливан

17:40 26.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность поставок Украине истребителей F-16 будет рассматриваться позднее, сейчас они Киеву не нужны. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Си-эн-эн помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе войны. Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО. F-16 — это вопрос более отдаленной перспективы», — сообщил он. «Как сказал президент [США Джо] Байден, пока он этого делать не будет», — добавил Салливан.

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