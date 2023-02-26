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НОВОСТИ

В Париже прошла акция за выход Франции из ЕС и НАТО

20:40 26.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция протеста против поставок оружия Украине и в поддержку выхода Франции из НАТО завершилась в воскресенье в Париже. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Колонна протестующих прошла от станции метро «Порт-Руаяль» в V округе столицы через Севастопольский бульвар в исторический центр города к Лувру. Возле музея некоторые манифестанты выстроились в линию и разорвали плакаты с флагами Североатлантического альянса и Европейского союза в качестве символического жеста в поддержку выхода Франции из этих структур.

Среди них был организатор акции, лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Мы больше этого не хотим, — сказал он, выступая с передвижной трибуны. — [Они] подталкивают нас к войне».

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