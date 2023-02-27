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НОВОСТИ

Развалить Россию так же легко, как СССР, не получится — Медведев

09:00 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад заблуждается в том, что развалить Россию можно будет без проблем, как до этого СССР, написал в статье в «Известиях» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на исторический принцип, по которому «рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше». «Этого, похоже, не хотят уразуметь те, кто сначала разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию. У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт», — написал Медведев.

Он убежден, что «это крайне опасные заблуждения». «Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — подчеркнул зампред Совбеза.

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