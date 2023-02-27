Зеленский снял командующего операцией в Донбассе
09:05 27.02.2023 Источник: РБК
Президент Украины Владимир Зеленский снял генерал-майора Эдуарда Москалева с поста командующего операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.
«Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил», — говорится в тексте указа. По какой причине он был уволен, в документе не уточняется.
Москалев был назначен на должность командующего 15 марта 2022 года. РБК
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