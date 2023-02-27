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Диверсия на «Северных потоках» должна расцениваться как теракт - глава МИД Венгрии

09:20 27.02.2023 Источник: Известия

Диверсия, совершенная на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», должна расцениваться как теракт. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как указал дипломат, Будапешт поддерживает проведение подробного всестороннего расследования вне зависимости от того, кто его инициирует.

«Что бы ни произошло на газопроводе «Северный поток», это действительно скандально, потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению. Со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению. И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт», — сказал венгерский министр в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что страна желает выяснить, кто и почему совершил это.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсий на российских газопроводах. В нем говорится о том, что американские дайверы заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали их норвежцы.

Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку. США и Норвегия отрицают свою причастность.  Известия

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