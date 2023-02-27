Войсковая ПВО Сухопутных войск переподчинена ВКС России — источники
09:32 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Войсковая противовоздушная оборона (ПВО) выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к российскому военному ведомству.
«Да, это так. Это уже свершившийся факт», — сказал один из них, отвечая на вопрос ТАСС, произошло ли переподчинение войсковой ПВО Сухопутных войск главкомату ВКС РФ. Второй собеседник агентства также подтвердил эту информацию.
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