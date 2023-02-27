Джокович стал абсолютным рекордсменом по количеству недель во главе мирового рейтинга

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серб Новак Джокович сохранил первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник. Спортсмен проводит 378-ю неделю во главе мирового рейтинга и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю, превзойдя достижение немки Штеффи Граф.

Джокович вновь стал лидером рейтинга ATP 30 января после победы на Открытом чемпионате Австралии, которая стала для него 22-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем, больше их на турнирах Большого шлема в одиночном разряде побеждали американка Серена Уильямс (23) и австралийка Маргарет Корт (24). После победы на Открытом чемпионате Австралии Джокович не выступал на соревнованиях из-за травмы, однако серб примет участие в турнире категории ATP 500 в Дубае, который начнется 27 февраля.

Второе место в рейтинге ATP занимает испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает грек Стефанос Циципас. В топ-10 произошли изменения — американец Тэйлор Фриц поднялся на две позиции и теперь занимает пятое место, россиянин Андрей Рублев опустился с пятой строчки на шестую, его соотечественник Даниил Медведев переместился с восьмого места на седьмое, а Надаль потерял две позиции и теперь располагается на восьмом месте.