В Белом доме считают, что вопрос о будущем Крыма сейчас не актуален

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не могут в настоящий момент дать однозначный ответ на вопрос о том, будут ли поддерживать Украину, если она попытается начать боевые действия в Крыму, потому что сейчас Киеву надо сосредоточиться на возвращении территорий на востоке и юге страны.



Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании Си-эн-эн помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.