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НОВОСТИ

В Белом доме считают, что вопрос о будущем Крыма сейчас не актуален

10:05 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не могут в настоящий момент дать однозначный ответ на вопрос о том, будут ли поддерживать Украину, если она попытается начать боевые действия в Крыму, потому что сейчас Киеву надо сосредоточиться на возвращении территорий на востоке и юге страны.

Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании Си-эн-эн помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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