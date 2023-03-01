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Серия взрывов произошла ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов

10:20 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее трех взрывов произошло в понедельник ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня начиная примерно с 02:10 в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучала серия взрывов. Как сообщают мне земляки-запорожцы, было не менее трех взрывов, которые были слышны во всех частях города», — написал он в соцсети.

Рогов добавил, что подробности о последствиях взрывов будут позже.

Ночью воздушная тревога была объявлена в центральных и восточных частях Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской области и городе Хмельницком, а также о работе средств ПВО в центральных регионах.

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